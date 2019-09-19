Среди белого дня: в Новосибирске полицейские ищут напавшего на двух женщин грабителя
Отделом уголовного розыска разыскивается подозреваемый в грабежахю Оба они произошли в один день - в среду, 18 сентября в Кировском районе Новосибирске.
— Около половины первого дня возле дома по улице Сибиряков-Гвардейцев неизвестный мужчина в возрасте около 25-30 лет пытался отобрать золотую цепочку с крестиком у 47-летней женщины. А через десять минут на улице Петухова с применением силы отобрал золотую цепочку с кулоном у 33-летней женщины. После нападавший скрылся с похищенным в неизвестномнаправлении. Сопоставив приметы грабителя и просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, полицейские установили, что в обоих случаях фигурировал один и тот же мужчина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Нападавший попал на камеры видеонаблюдения. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье — грабеж. Проводится дальнейшее расследование.
— Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении мужчины с видео, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-80-62, 232-15-70, 232-65-10, — добавили в ведомстве.
Конфиденциальность гарантируется.
В Новосибирске полицейские ищут напавшего на двух женщин грабителя.
ИСТОЧНИК KP.RU