Новосибирский «Академгородок 2.0» станет научным центром нового формата

СЕГОДНЯ 06:45 2019-09-19T06:47:16+03:00

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Сейчас региональным правительством определено более 20 проектов, реализация которых позволит эффективно развивать научную, социальную и транспортную инфраструктуру «Академгородка 2.0», формировать новые промышленные площадки.

— «Академгородок 2.0» в Новосибирской области — пример успешного развития науки, инноваций и в целом территории, где люди умеют договариваться друг с другом, — отметил директор департамента инноваций и перспективных исследований министерства образования и науки РФ Вадим Медведев.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев сообщил, что форум «Технопром — 2019» неслучайно стал площадкой для проведения первого Всероссийского съезда преференциальных территорий.

— Здесь мы обсуждаем самые успешные практики в этом направлении. Задача Новосибирской области воплотить все самое лучшее в проекте «Академгородок 2.0», — подчеркнул он.

Участники Всероссийского съезда преференциальных территорий обсудили вопросы по созданию научно-образовательных центров, межвузовских кампусов и других территорий, предназначенных для интенсивного взаимного развития науки, образования и высокотехнологического бизнеса. По оценке экспертов, «Академгородок 2.0» может стать научным центром нового формата.

Также проект «Академгородок 2.0» с точки зрения достижения целей нацпроектов обсудили на пленарном заседании «Технопрома — 2019» с участием главы региона Андрея Травникова.

ИСТОЧНИК KP.RU