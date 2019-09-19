Охотники за драйвом: водитель и пассажиры сбежали с места ДТП, бросив машину в центре

СЕГОДНЯ 06:44 2019-09-19T06:44:35+03:00

Брошенную машину погрузили на эвакуатор. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Машину занесло, и она врезалась в отбойник на дороге, а после перевернулась

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Водитель и пассажиры сбежали с места аварии, которую устроили ночью в центре Новосибирска.

— ДТП произошло на улице Ипподромской рядом с ЖК «Флотилия» около трех часов ночи. Водитель седана не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего автомобиль перевернулся, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, было похоже, что они убегали от полиции.

— Сразу после ДТП, люди из автомобиля бросились в рассыпную, а буквально через несколько секунд подъехало много экипажей ГИБДД, — отметил мужчина.

Пострадали ли в аварии люди — неизвестно. Подробности ДТП выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732914" frameborder="0"></iframe> Водитель и пассажиры сбежали с места ДТП, бросив машину в центре.

ИСТОЧНИК KP.RU