Охотники за драйвом: водитель и пассажиры сбежали с места ДТП, бросив машину в центре
Водитель и пассажиры сбежали с места аварии, которую устроили ночью в центре Новосибирска.
— ДТП произошло на улице Ипподромской рядом с ЖК «Флотилия» около трех часов ночи. Водитель седана не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего автомобиль перевернулся, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, было похоже, что они убегали от полиции.
— Сразу после ДТП, люди из автомобиля бросились в рассыпную, а буквально через несколько секунд подъехало много экипажей ГИБДД, — отметил мужчина.
Пострадали ли в аварии люди — неизвестно. Подробности ДТП выясняются.
Водитель и пассажиры сбежали с места ДТП, бросив машину в центре.
ИСТОЧНИК KP.RU