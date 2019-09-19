«Это чистый белок!»: новосибирцы нашли в банке с кукурузой живую гусеницу

СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-19T06:03:58+03:00

Новосибирцы открыли банку с кукурузой и нашли в ней живую гусеницу. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

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Жители Новосибирска купили в одном из магазинов консервированную кукурузу, а когда открыли банку, их ждал сюрприз.

— Взяли в магазине кyкурузу, а она оказалась мяском, — поделился своим возмущением в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» местный житель.

Зато пользователи соцсетей теперь успокаивают сибиряков, ведь если в ней живая гусеница, это значит, что кукуруза натуральная. Вот что они пишут в комментариях:

— Это чистый белок!

— Это же гусеница. Значит, хорошая кукуруза была, натуральный продукт.

— Мяско-то свеженькое было?

— Фу, какой ужас.

— Это бонус к покупке.

— А где можно целую банку этого мяса взять? А то кукуруза это для веганов, а я пока здоровый человек, — в шутку интересуется один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU