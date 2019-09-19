«Это чистый белок!»: новосибирцы нашли в банке с кукурузой живую гусеницу
Жители Новосибирска купили в одном из магазинов консервированную кукурузу, а когда открыли банку, их ждал сюрприз.
— Взяли в магазине кyкурузу, а она оказалась мяском, — поделился своим возмущением в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» местный житель.
Зато пользователи соцсетей теперь успокаивают сибиряков, ведь если в ней живая гусеница, это значит, что кукуруза натуральная. Вот что они пишут в комментариях:
— Это чистый белок!
— Это же гусеница. Значит, хорошая кукуруза была, натуральный продукт.
— Мяско-то свеженькое было?
— Фу, какой ужас.
— Это бонус к покупке.
— А где можно целую банку этого мяса взять? А то кукуруза это для веганов, а я пока здоровый человек, — в шутку интересуется один из подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU