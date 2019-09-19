Маленький, а такой серьезный: котенка мэй-куна выбросили на улицу из-за врожденной аномалии

СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-19T05:30:22+03:00

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В Новосибирске волонтеры выхаживают котенка мэй-куна со сложной аномалией — у него нет анального отверстия.

— Это котенок мейн-кун, который из-за врожденной патологии оказался не нужным. История появления котенка на улице запутанная настолько, что не очень хочется в ней разбираться. Нам удалось узнать, что его приносили на прием в клинику, но, по всей видимости, то, что сказал врач по лечению и его стоимости, не устроило заводчика, и от котика отказались. Вот уже действительно, породистые тоже плачут, — рассказали печальную историю котика в благотворительном фонде помощи животным «Варежка» в соцсетях в «ВКонтакте».

У Мэни сложная патология - отсутствует анальное отверстие. Фото: vk.com/varezhka_bf.

Оказалось, что Мэни, так назвали котенка волонтеры, родился без анального отверстия.

— У него генетическая аномалия. Когда котенок подрос, то небольшое отверстие, которое у него было, перестало позволять ему ходить в туалет и более менее нормально жить. Потребовалась операция по формированию нового отверстия и долгая реабилитация. Главная трудность сейчас это, чтобы швы не загноились,- отметили в фонде.

Волонтеры также не исключают что, когда Мэни повзрослеет, ему может понадобиться еще одна операция.

— Но будем надеяться, что обойдемся одной. А сейчас Мэни проходит лечение, — добавили в «Варежке».

Всем, кто хочет помочь котенку Мэни с оплатой лечения, можно перевести деньги на реквизиты фонда, которые можно найти в группе «Варежки» в соцсетях.

Патология не мешает Мэни радоваться жизни и играть, как всем котятам. Фото: vk.com/varezhka_bf.

ИСТОЧНИК KP.RU