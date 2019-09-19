«С зоопарка угнала»: новосибирцев рассмешил верблюд на магистрали в час пик
В Новосибирске водители встретили альтернативное средство передвижения, которое подняло всем настроение. Девушка ехала по Ипподромской магистрали на верблюде.
— Когда пробки 8 баллов, на верблюде быстрей, — подписал в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме» поделившийся видео очевидец.
Пользователи соцсетей признали, что это очень даже удобный вид транспорта во время часа-пик, не забыв при этом и пошутить. Вот что они пишут в комментариях:
— Принца мчит искать, «конь» уже есть.
— С зоопарка угнала, наверное.
— Зачет, современные проблемы — современные решения.
— Зато сорок дней можно не заправлять.
— Скоро все так будем. Вместо машин верблюдов да лошадей покупать.
— Блин, а если перемкнет и побежит не туда. Или он как лошадь управляем? — интересуется один из подписчиков.
Новосибирцев рассмешил верблюд на магистрали в час пик.
ИСТОЧНИК KP.RU