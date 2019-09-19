«С зоопарка угнала»: новосибирцев рассмешил верблюд на магистрали в час пик

СЕГОДНЯ 04:22 2019-09-19T04:22:41+03:00

Девушка на верблюде подняла настроение стоящим в пробке водителям. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы согласились, что так передвигаться по пробкам гораздо быстрее

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В Новосибирске водители встретили альтернативное средство передвижения, которое подняло всем настроение. Девушка ехала по Ипподромской магистрали на верблюде.

— Когда пробки 8 баллов, на верблюде быстрей, — подписал в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме» поделившийся видео очевидец.

Пользователи соцсетей признали, что это очень даже удобный вид транспорта во время часа-пик, не забыв при этом и пошутить. Вот что они пишут в комментариях:

— Принца мчит искать, «конь» уже есть.

— С зоопарка угнала, наверное.

— Зачет, современные проблемы — современные решения.

— Зато сорок дней можно не заправлять.

— Скоро все так будем. Вместо машин верблюдов да лошадей покупать.

— Блин, а если перемкнет и побежит не туда. Или он как лошадь управляем? — интересуется один из подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732911" frameborder="0"></iframe> Новосибирцев рассмешил верблюд на магистрали в час пик.

ИСТОЧНИК KP.RU