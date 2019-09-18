Сибирские ученые разработали технологию, способную спасти Заворотнюк

СЕГОДНЯ 21:48 2019-09-18T21:48:24+03:00

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Новосибирские ученые разработали специальную медицинскую технологию, способную помочь пациентам с неизлечимой формой онкологии — глиобластомой. Специалисты утверждают, что борнейтронозахватная терапия гораздо более эффективна, чем все иные методы, которые используются врачами на данный момент.

— Эта технология относится к разряду ядерной медицины. Она выделятся, в первую очередь тем, что убивает рак буквально поклеточно и проводится однократно, в отличие от той же химиотерапии, — рассказал КП-Новосибирск Блинов Владимир Евгеньевич , координатор проекта борнейтронзахватной терапии, профессор НГУ. — Она работает на формах рака, которые ничем другим не лечатся. К примеру, у всех сейчас на слуху болезнь, которые поразила сразу нескольких знаменитостей: Жанну Фриске, Дмитрия Хворостовского и, как недавно стало известно, Анастасию Заворотнюк. Это глиобластома — довольно редкая тяжелая форма онкологии. Но по методике борнейтронзахватной терапии уже было успешно излечено от этой болезни более 1, 5 тысяч человек. Около 60% из них имели продолжительность жизни больше пяти лет.

Но, по словам ученого, с внедрением данной технологии в реальную врачебную практику возникли определенные трудности. Ведь для того, чтобы реализовать данный метод лечения требуются не только специальные препараты, но и источник интенсивного потока нейтронов. До недавнего времени он был только один — атомное ядро. Разумеется, устанавливать подобное сооружение в больницах было бы, мягко говоря, неудобно. Решение данной проблемы и нашли специалисты СОРАН.

— В институте СОРАН заинтересовались этим методом, и примерно 20 лет потребовалось, чтобы создать такой, достаточно компактный, специализированный на основе ускорителя протонов источник нейтронов, специально сделанный под борнейтронозахватную терапию, — рассказал Владимир Блинов. — Благодаря этому изобретению перед нами открылось множество возможностей реализовать данный метод лечения в условиях современных клиник. Но для этого, конечно, еще нужно пройти немало этапов.

Проект, который разработали ученые из НГУ, направлен именно на внедрение этого метода лечения в медицину. Но для того, чтобы получить сертификацию в Минздраве, необходимо провести все необходимые исследования и клинические испытания.

— Мы выбрали НГУ площадкой для разработки и реализации данной программы не просто так, — утверждает ученый. — Ведь все необходимые исследования и испытания предполагают участие специалистов различных дисциплин: химиков, медиков, биологов. И НГУ может предоставить этих специалистов.

Сейчас ученые оформляют все необходимые документы для подачи проекта в федеральную адресную инвестиционную программу. После этого необходимо будет также провести госэкспертизу.

— Для реализации данного проекта нам требуется около 3 миллиардов рублей, — пояснил Владимир Блинов. — Заинтересованность в нашем проекте среди инвесторов есть, но о чем-то более конкретном пока говорить рано. Однако я считаю, что у нас есть все шансы успешно реализовать этот проект.

ИСТОЧНИК KP.RU