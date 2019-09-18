2019-09-18T20:39:48+03:00
Происшествия

Возле мемориала Славы в Барабинске загорелись венки и цветы

Огонь сильно повредил таблички с именами погибших воинов
Алена КУЛЕШОВА
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В Барабинске обгорела мемориальная доска с именами погибших в ВОВ сибиряков. Фото: «Откровения Барабинска»В Барабинске обгорела мемориальная доска с именами погибших в ВОВ сибиряков. Фото: «Откровения Барабинска»
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В городе Барабинске в Новосибирской области произошел пожар на мемориале Славы. Инцидент случился 18 сентября. Огонь сильно повредил таблички с именами погибших в Великой Отечественной войне сибиряков.

— Очевидцы утверждают, что из-за ветра упала горящая лампадка, а огонь перекинулся на венки, — пишут люди в паблике «Откровения Барабинска». — Жители города сразу же подбежали и начали пытаться самостоятельно потушить загоревшиеся цветы. Кто-то вызвал на место пожарных.

В МЧС утверждают, что причину пожара установить пока не удалось. Фото: «Откровения Барабинска»

В МЧС утверждают, что причину пожара установить пока не удалось. Фото: «Откровения Барабинска»

В Главном Управлении МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск пояснили, что огонь удалось потушить достаточно быстро.

— Нам удалось в течении нескольких минут ликвидировать возгорание на площади 0, 2 квадратных метра, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Причины пожара пока еще установить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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