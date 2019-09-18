«Машину отбросило к тротуару»: в Заельцовском районе произошла массовая авария

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-18T18:59:48+03:00

На площади Калинина в Новосибирске столкнулись сразу шесть автомобилей. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В МВД утверждают, что в ДТП никто не пострадал

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В Заельцовском районе города Новосибирска 18 сентября произошло массовое ДТП. В районе площади Калинина столкнулись сразу шесть автомобилей.

Судя по всему, водитель «Hyndai Solaris» сервиса «Делимобиль» не справился с управлением и врезался в пять автомобилей, среди которых были седан и универсал «Toyota», два седана «Nissan» и седан «Kia». После столкновение каршеринговый седан развернуло на 180 градусов и отбросило к тротуару.

Как сообщили в ГУ МВД по НСО, в аварии никто не пострадал. Фото: "Инцидент Новосибирск"

— Эта авария произошла у меня на глазах. Девушка на «Делимобиле» очень быстро ехала по кольцу, ее буквально сшиб автомобиль, который двигался справа по кольцу со стороны Дуси Ковальчук, — пишет очевидец событий в паблике «АСТ-54». — Она сначала отлетела к припаркованным машинам, а потом ее отбросило в сторону пешеходного перехода.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в этой аварии никто не пострадал.

На площади Калинина столкнулись сразу 6 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU