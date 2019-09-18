2019-09-18T19:18:07+03:00
Общество

«Как же обидно»: «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору»

Матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды из Челябинска
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
"Сибирь" потерпела поражение в матче с челябинским "Трактором"."Сибирь" потерпела поражение в матче с челябинским "Трактором".Фото: Анна ПАШАГИНА
Изменить размер текста:

Увы, в матче с челябинским «Трактором» хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение. Долгое время команды удерживали равный счет, но во время овертайма челябинцам удалось забить один гол, что означало проигрыш «Сибири» со счетом 1:2.

— Команды во время всего матча играли практически наравне. В первом периоде «Сибирь» забила первый гол, во время второго периода «Трактор» сравнял счет. А во время овертайма наши спортсмены, к сожалению, пропустили еще одну шайбу, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск. — Болельщики «Сибири», конечно, расстроились, но все равно продолжили кричать с трибун, что наши ребята — молодцы!

Хоккейная команда "Сибирь" проиграла челябинскому "Трактору" со счетом 1:2.Анна ПАШАГИНА

Многие сибиряки не остались равнодушными по отношению к этой ситуации. В соцсетях люди пишут, что эта игра была очень напряженной. И даже не смотря на поражение, продолжают поддерживать «Сибирь»:

— Как же это обидно! А так хорошо начали.

— Еще сыграем! Не вешать нос!

— Ну, мы все же были в меньшинстве.

— Даже у самых хороших спортсменов иногда бывают поражения, - пишут подписчики паблика «АСТ-54».

Болельщики "Сибири" хоть и были расстроены поражением любимой команды, но не переставали поддерживать ее.Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Машину отбросило к тротуару»: в Заельцовском районе произошла массовая авария
«Разберем «Трактор» на части!»: болельщики поддерживают «Сибирь» в матче с челябинскими хоккеистами
«Людей не подпускали, территорию оцепили»: сибиряков встревожила бесхозная сумка в метро
«Увезли на «Скорой помощи»: пассажирке новосибирского автобуса стало плохо
Врачи рассказали о состоянии матери и ребенка, упавших в яму с кипятком
Женщина с ребенком провалились в яму с кипятком: у них тяжелейшие ожоги
Бомж хотел поужинать в дорогом ресторане: охрана дважды его выпроводила
В 2019 году в Новосибирской области построили больше 12 300 квартир
Вместо подарка: пристав арестовал машину невесты на ее же свадьбе
500 многолетних растений высадили на набережной Оби
Пропала по пути в Бердск: полиция ищет девушку в черном комбинезоне
Установлена личность девушки, которая две недели лежала без сознания в больнице
Метнул гранату в «Мерседес»: новосибирец получил срок за неудачный подрыв автомобиля
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером автосалона «Ford остается!»
Срочно требуются добровольцы: 40 военных не могут найти в лесу пенсионерку
«Дружба, она такая»: соцсети рассмешили сибиряки, поменявшиеся обувью
Вместо батута: сибирячка поскакала на чужой машине и помяла ее
Губернатор Андрей Травников подписал соглашение с «МедИнвестГрупп»
А на кассе пробивать будете? Пёс в пакете рассмешил покупателей в магазине
Денег нет, но вы держитесь: долги по зарплатам новосибирцам перевалили за 55,5 миллионов рублей
«Отец года»: новосибирцев возмутил ребенок за рулем такси
«Еще один повод не ходить там»: новосибирец устроил жуткую фотосессию в стиле «Оно» в старом переходе
Противостояние: в центре города троллейбус №13 не поделил дорогу с такси
Прекрасны, но опасны: сибиряк снял завораживающий клип с девушками-амазонками
Неужели правда спасут? 1,5 тысяч икон, оберегающих от пожара, подарили сибирякам
Всего лишь открыли клапан: энергетики прокомментировали грохот в районе ТЭЦ-2