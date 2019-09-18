«Как же обидно»: «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору»
Увы, в матче с челябинским «Трактором» хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение. Долгое время команды удерживали равный счет, но во время овертайма челябинцам удалось забить один гол, что означало проигрыш «Сибири» со счетом 1:2.
— Команды во время всего матча играли практически наравне. В первом периоде «Сибирь» забила первый гол, во время второго периода «Трактор» сравнял счет. А во время овертайма наши спортсмены, к сожалению, пропустили еще одну шайбу, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск. — Болельщики «Сибири», конечно, расстроились, но все равно продолжили кричать с трибун, что наши ребята — молодцы!
Хоккейная команда "Сибирь" проиграла челябинскому "Трактору" со счетом 1:2.Анна ПАШАГИНА
Многие сибиряки не остались равнодушными по отношению к этой ситуации. В соцсетях люди пишут, что эта игра была очень напряженной. И даже не смотря на поражение, продолжают поддерживать «Сибирь»:
— Как же это обидно! А так хорошо начали.
— Еще сыграем! Не вешать нос!
— Ну, мы все же были в меньшинстве.
— Даже у самых хороших спортсменов иногда бывают поражения, - пишут подписчики паблика «АСТ-54».
Болельщики "Сибири" хоть и были расстроены поражением любимой команды, но не переставали поддерживать ее.Анна ПАШАГИНА
ИСТОЧНИК KP.RU