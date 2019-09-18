«Как же обидно»: «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-18T19:18:07+03:00

Матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды из Челябинска

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Увы, в матче с челябинским «Трактором» хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение. Долгое время команды удерживали равный счет, но во время овертайма челябинцам удалось забить один гол, что означало проигрыш «Сибири» со счетом 1:2.

— Команды во время всего матча играли практически наравне. В первом периоде «Сибирь» забила первый гол, во время второго периода «Трактор» сравнял счет. А во время овертайма наши спортсмены, к сожалению, пропустили еще одну шайбу, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск. — Болельщики «Сибири», конечно, расстроились, но все равно продолжили кричать с трибун, что наши ребята — молодцы!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732836" frameborder="0"></iframe> Хоккейная команда "Сибирь" проиграла челябинскому "Трактору" со счетом 1:2.Анна ПАШАГИНА

Многие сибиряки не остались равнодушными по отношению к этой ситуации. В соцсетях люди пишут, что эта игра была очень напряженной. И даже не смотря на поражение, продолжают поддерживать «Сибирь»:

— Как же это обидно! А так хорошо начали.

— Еще сыграем! Не вешать нос!

— Ну, мы все же были в меньшинстве.

— Даже у самых хороших спортсменов иногда бывают поражения, - пишут подписчики паблика «АСТ-54».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732838" frameborder="0"></iframe> Болельщики "Сибири" хоть и были расстроены поражением любимой команды, но не переставали поддерживать ее.Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU