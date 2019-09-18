«Разберем «Трактор» на части!»: болельщики поддерживают «Сибирь» в матче с челябинскими хоккеистами

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-18T16:22:32+03:00

Хоккейная команда «Сибирь» встретилась с командой «Трактор» из Челябинска. Фото: "АСТ-54"

Первый период игры закончился со счетом 1:0 в пользу сибирских спортсменов

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Сегодня, 18 сентября, в Ледовом Дворце спорта наша хоккейная команда Сибирь встретиться с командой «Трактор» из Челябинска. Матч начался в половину восьмого вечера.

— В ЛДС наши хоккеисты встречаются с «Трактором», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — На данный момент, завершен первый период, счет 1:0 в пользу «Сибири».

Болельщики сибирской хоккейной команды внимательно следят за ходом игры. В соцсятях многие из них поддерживают наших спортсменов:

— Вперед «Сибирь»! Разберем «Трактор» на части!

— Одно «колесо» уже открутили!

— Уверена, что выиграем! «Сибирь» удиви трактористов!

— Дома надо побеждать! Сибирь вперед!

— Отлично начали играть! Ребята, вперед!

— Наша большая сибирская семья вместе с вами! - пишут пользователи соцсетей в комментариях под постом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732793" frameborder="0"></iframe> Хоккейная команда «Сибирь» играет против команды «Трактор» из Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU