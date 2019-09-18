«Разберем «Трактор» на части!»: болельщики поддерживают «Сибирь» в матче с челябинскими хоккеистами
Сегодня, 18 сентября, в Ледовом Дворце спорта наша хоккейная команда Сибирь встретиться с командой «Трактор» из Челябинска. Матч начался в половину восьмого вечера.
— В ЛДС наши хоккеисты встречаются с «Трактором», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — На данный момент, завершен первый период, счет 1:0 в пользу «Сибири».
Болельщики сибирской хоккейной команды внимательно следят за ходом игры. В соцсятях многие из них поддерживают наших спортсменов:
— Вперед «Сибирь»! Разберем «Трактор» на части!
— Одно «колесо» уже открутили!
— Уверена, что выиграем! «Сибирь» удиви трактористов!
— Дома надо побеждать! Сибирь вперед!
— Отлично начали играть! Ребята, вперед!
— Наша большая сибирская семья вместе с вами! - пишут пользователи соцсетей в комментариях под постом.
Хоккейная команда «Сибирь» играет против команды «Трактор» из Челябинска.
ИСТОЧНИК KP.RU