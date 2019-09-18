2019-09-18T14:54:16+03:00
Общество

«Увезли на «Скорой помощи»: пассажирке новосибирского автобуса стало плохо

Очевидцы события сообщают, что никаких ДТП рядом с местом случившегося не было
Алена КУЛЕШОВА
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Женщине стало плохо во время поездки на автобусе. Фото: кадр из видеоЖенщине стало плохо во время поездки на автобусе. Фото: кадр из видео
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Сибирячке стало плохо во время движения автобуса. Прибывшие на место случившегося врачи вывели женщину из транспорта и посадили в карету скорой помощи.

— На проспекте Карла Маркса, рядом с остановкой общественного транспорта «Горская» из автобуса № 28 врачи вывели женщину и посадили ее в карету «Скорой помощи», — пишет очевидец события в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Никаких других возможных участников ДТП рядом с автобусом нет. Подписчики паблика предполагают, что женщине, вероятнее всего, просто стало плохо:

— Может быть, ее просто укачало.

— У нас каждый день в автобусе кому-нибудь становится плохо, это не редкость.

— Обычная ситуация, ничего странного.

— Думаю, ДТП здесь не при чем. Просто женщине стало нехорошо, — пишут люди в комментариях под постом.

Женщине стало плохо во время поездки на автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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