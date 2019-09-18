«Увезли на «Скорой помощи»: пассажирке новосибирского автобуса стало плохо
Сибирячке стало плохо во время движения автобуса. Прибывшие на место случившегося врачи вывели женщину из транспорта и посадили в карету скорой помощи.
— На проспекте Карла Маркса, рядом с остановкой общественного транспорта «Горская» из автобуса № 28 врачи вывели женщину и посадили ее в карету «Скорой помощи», — пишет очевидец события в паблике Вконтакте «АСТ-54».
Никаких других возможных участников ДТП рядом с автобусом нет. Подписчики паблика предполагают, что женщине, вероятнее всего, просто стало плохо:
— Может быть, ее просто укачало.
— У нас каждый день в автобусе кому-нибудь становится плохо, это не редкость.
— Обычная ситуация, ничего странного.
— Думаю, ДТП здесь не при чем. Просто женщине стало нехорошо, — пишут люди в комментариях под постом.
Женщине стало плохо во время поездки на автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU