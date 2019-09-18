2019-09-18T11:07:35+03:00
Общество

В 2019 году в Новосибирской области построили больше 12 300 квартир

Новосибирская область лидирует по объему введенного жилья в Сибири
Надежда ЯРКОВА
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В Новосибирской области с начала года ввели почти 900 тысяч кв. метров жилья.В Новосибирской области с начала года ввели почти 900 тысяч кв. метров жилья.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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По объемам жилищного строительства Новосибирская область занимает по России 11-е место.

— С начала года в Новосибирской области ввели 896,491 тысяч кв. метров жилья или 12 301 квартира, это на 17,6 % выше уровня аналогичного периода (с января по август) прошлого года. При этом в Новосибирске сдано 482,106 тысяч кв. м жилья (прирост составил 139,6% к аналогичному периоду прошлого года) или 7 942 квартиры, — сообщает Министерство строительства Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что на долю введенного многоэтажного жилья в регионе приходится 502,258 тыс.кв. м или 56 % от общего объема введенного жилья. Объем ввода малоэтажного жилья за этот же период в Новосибирской области составил 394,233 тыс.кв. м или 44 % от общего объема введенного жилья.

Добавим, что по объемам жилищного строительства за январь — июль 2019 года Новосибирская область занимает 11-е место по России в целом, а в СФО Новосибирская область занимает 1-е место по объему введенного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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