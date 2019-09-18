Вместо подарка: пристав арестовал машину невесты на ее же свадьбе

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-18T10:30:02+03:00

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В Новосибирской области пристав пришел на свадьбу к должнице, чтобы арестовать ее машину. Чтобы сохранить авто, девушка оплатила весь долг.

— В отделе судебных приставов по Искитимскому району находилось дело о взыскании долга по кредиту в пользу банка. При этом должница не торопилась погашать задолженность, а свое имущество скрывала. Однако судебному приставу стало известно, что у женщины было запланировано торжество по поводу бракосочетания, и в назначенную дату он приехал в ЗАГС, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Ожидая должницу возле Дворца бракосочетаний, судебный пристав увидел, что она подъехала туда на своей машине. Дождавшись окончания церемонии, вместо свадебного подарка, пристав вручил ей постановление об аресте машины.

— Новоиспеченная невеста не захотела расставаться со своей машиной и полностью оплатила свой долг перед банком, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU