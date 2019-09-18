2019-09-18T10:30:02+03:00
Общество

Вместо подарка: пристав арестовал машину невесты на ее же свадьбе

Женщина накопила немалый долг по кредиту банку, а отдавать не спешила
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Невесту-должницу удалось поймать приставу только на её свадьбе.Невесту-должницу удалось поймать приставу только на её свадьбе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Новосибирской области пристав пришел на свадьбу к должнице, чтобы арестовать ее машину. Чтобы сохранить авто, девушка оплатила весь долг.

— В отделе судебных приставов по Искитимскому району находилось дело о взыскании долга по кредиту в пользу банка. При этом должница не торопилась погашать задолженность, а свое имущество скрывала. Однако судебному приставу стало известно, что у женщины было запланировано торжество по поводу бракосочетания, и в назначенную дату он приехал в ЗАГС, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Ожидая должницу возле Дворца бракосочетаний, судебный пристав увидел, что она подъехала туда на своей машине. Дождавшись окончания церемонии, вместо свадебного подарка, пристав вручил ей постановление об аресте машины.

— Новоиспеченная невеста не захотела расставаться со своей машиной и полностью оплатила свой долг перед банком, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина с ребенком провалились в яму с кипятком: у них тяжелейшие ожоги
Бомж хотел поужинать в дорогом ресторане: охрана дважды его выпроводила
В 2019 году в Новосибирской области построили больше 12 300 квартир
500 многолетних растений высадили на набережной Оби
Пропала по пути в Бердск: полиция ищет девушку в черном комбинезоне
Установлена личность девушки, которая две недели лежала без сознания в больнице
Метнул гранату в «Мерседес»: новосибирец получил срок за неудачный подрыв автомобиля
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером автосалона «Ford остается!»
Срочно требуются добровольцы: 40 военных не могут найти в лесу пенсионерку
«Дружба, она такая»: соцсети рассмешили сибиряки, поменявшиеся обувью
Вместо батута: сибирячка поскакала на чужой машине и помяла ее
Губернатор Андрей Травников подписал соглашение с «МедИнвестГрупп»
А на кассе пробивать будете? Пёс в пакете рассмешил покупателей в магазине
Денег нет, но вы держитесь: долги по зарплатам новосибирцам перевалили за 55,5 миллионов рублей
«Отец года»: новосибирцев возмутил ребенок за рулем такси
«Еще один повод не ходить там»: новосибирец устроил жуткую фотосессию в стиле «Оно» в старом переходе
Противостояние: в центре города троллейбус №13 не поделил дорогу с такси
Прекрасны, но опасны: сибиряк снял завораживающий клип с девушками-амазонками
Неужели правда спасут? 1,5 тысяч икон, оберегающих от пожара, подарили сибирякам
Всего лишь открыли клапан: энергетики прокомментировали грохот в районе ТЭЦ-2