Вместо батута: сибирячка поскакала на чужой машине и помяла ее

СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-18T06:37:26+03:00

Женщина была вместе с мужчиной, который решил не мешать развлечениям своей дамы

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Инцидент произошел утром 8 сентября, во дворе дома на Ватутина 17/1 в Ленинском районе Новосибирска. Проходившая по двору женщина решила потренироваться в прыжках с места. В качестве гимнастического снаряда она использовала припаркованную рядом «Дэу Нексия». Скорее всего, женщина была нетрезвой — она пару раз упала с машины, но после довольно сильных падений на бетон, спокойно пошла дальше. Своими прыжками она помяла машине капот, переднее крыло, а также крышку багажника.

Теперь владелец автомобиля Александр ищет эту «гимнастку», чтобы та возместила ему причиненный ущерб. Он уже подал заявление в полицию, но пока прогноз неутешительный.

— Хороших новостей от них нет — говорят, что ищут, — прокомментировал ситуацию владелец машины.

Помимо полиции, Александр обратился за помощью к пользователям социальных сетей. Он отправил в группу «Инцидент Новосибирск» в соцсетях «ВКонтакте» видео с камеры наблюдения, где заснята скачущая по машине женщина, а также мужчина, который был вместе с ней.

Александр просит всех, кто узнал людей на видео, позвонить ему по номеру 8- 913-746-91-64.

Сибирячка поскакала на чужой машине и помяла ее.

ИСТОЧНИК KP.RU