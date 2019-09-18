Денег нет, но вы держитесь: долги по зарплатам новосибирцам перевалили за 55,5 миллионов рублей
Статистики подсчитали размер долга по зарплатам в Новосибирской области. По данным организаций, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за август текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 55,6 млн. рублей.
— Из них 12,9 миллионов рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее. Вовремя не получили зарплату 1 433 человека, — сообщает Новосибирскстат.
Больше всего задолженности по зарплатам имеют организации: ООО «Посевнинский завод спецтехники», Холдинговая компания ПАО «НЭВЗ — Союз», АО «НЭВЗ Керамикс» (Обрабатывающие производства), и АО «Байкальская строительная компания».
— На долю этих организаций приходится 76,6% общей суммы задолженности. Просроченная задолженность образовалась из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств, — отметили в ведомстве.
По данным Новосибирскстата, в среднем на одного работника приходится по 38 784 рубля невыплаченной заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU