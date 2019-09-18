Денег нет, но вы держитесь: долги по зарплатам новосибирцам перевалили за 55,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-18T05:16:27+03:00

В среднем на одного работника приходилось по 38 784 рубля долга по зарплате

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Статистики подсчитали размер долга по зарплатам в Новосибирской области. По данным организаций, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за август текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 55,6 млн. рублей.

— Из них 12,9 миллионов рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее. Вовремя не получили зарплату 1 433 человека, — сообщает Новосибирскстат.

Больше всего задолженности по зарплатам имеют организации: ООО «Посевнинский завод спецтехники», Холдинговая компания ПАО «НЭВЗ — Союз», АО «НЭВЗ Керамикс» (Обрабатывающие производства), и АО «Байкальская строительная компания».

— На долю этих организаций приходится 76,6% общей суммы задолженности. Просроченная задолженность образовалась из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств, — отметили в ведомстве.

По данным Новосибирскстата, в среднем на одного работника приходится по 38 784 рубля невыплаченной заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU