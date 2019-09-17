Прекрасны, но опасны: сибиряк снял завораживающий клип с девушками-амазонками

СЕГОДНЯ 21:54 2019-09-17T21:54:17+03:00

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Новосибирский фотограф и видеограф Сергей Суховей снял в Новосибирской области эффектный клип с девушками-амазонками. Этот ролик является продолжением его прошлой серии фото-работ «Амазонки». Премьера клипа состоялась 17 сентября.

— Съемки начались в последнюю неделю августа и продлились они около двух недель, не беря в расчет работу над монтажом ролика, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Суховей. — Я очень благодарен всем участникам съемочного процесса за их энтузиазм и профессионализм, который позволил нам выполнить всю работу на таком высоком уровне.

Автор ролика признается, что было достаточно сложно координировать работу такого количества человек, ведь помимо шести моделей на месте съемки находились так же еще и несколько ассистентов. Возникали неудобства также и трудностями непосредственно в процессе работы: погода вносила свои коррективы, несколько раз трансформировался состав моделей. Локации съемок тоже доставили хлопот, ведь снимать сцены прямо на гребне скалы было довольно опасно.

Сибиряк утверждает, что хотел показать не только физическое, но и духовное совершенство человека. Фото: Сергей Суховей

— Все модели, принимавшие участие в этой съемке уже были мне знакомы, со многими из них у нас уже было несколько совместных работ, — пояснил фотограф. — Среди них есть и профессиональные танцовщицы, и хореографы, и спортсменки. Все девушки находятся в очень хорошей физической форме.

Сергей Суховей рассказал, что костюмы для этого клипа шили специально на заказ. Некоторые наряды создала швея, а некоторые сшили себе сами танцовщицы. Реквизит тоже был непростой: оружие фотограф взял в аренду у знакомых реконструкторов, знакомых, а также из своей личной коллекции.

Фотограф также отмечает, что хоть ролик и не был коммерческим произведением, на его создание все равно ушло немало средств, которые предоставили различные спонсоры, которые откликнулись на призыв помочь в создании ролика. По словам сибиряка, съемки «Амазонок» обошлись в 27 тысяч рублей.

— Я хотел показать не только физическое, но и духовное совершенство человека, — пояснил Сергей Суховей. — Этот клип — о силе, о свободе, о независимости. О том, как прекрасна жизнь в гармонии с первозданной природой. К тому же, мне хочется верить, что, возможно, этот клип может помочь кому-нибудь увлечься здоровым образом жизни.

Видеограф из Новосибирска снял клип с девушками-амазонками.

ИСТОЧНИК KP.RU