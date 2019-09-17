2019-09-17T18:27:34+03:00
Общество

«Твари, малолетние изверги»: школьники забили до смерти белку

Информация о случившемся появилась в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Школьники из Новосибирска насмерть забили белку. Фото: «Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск»Школьники из Новосибирска насмерть забили белку. Фото: «Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск»
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Сибиряков поразила жесткость подростков, которые насмерть забили белку в одном из дворов Новосибирска. Информация об этом появилась в социальных сетях.

— Малолетние изверги забили до смерти беззащитное животное — маленькую белку, — пишет автор поста в паблике «Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск». — Издевались, пинали, прыгали на ней, били палкой. Родители, когда увидели в окно этих «детишек», выбежали, но было уже поздно, белка уже бездыханно лежала на земле. А что же будет дальше? Что можно ожидать от таких деток? Ведь они воспитывались в доме, не на улице. Надеюсь теперь эта информация дойдет до родителей этих живодеров.

В соцсетях люди требуют непременно наказать их за содеянное. Фото: «Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск»

В соцсетях люди требуют непременно наказать их за содеянное. Фото: «Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск»

Произошедшая ситуация не оставила равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие люди требовали непременно наказать этих подростков:

— Это просто живодеры, как же так можно? Просто нет слов…

— Надеюсь, скоро это уже дойдет до школы, до родителей. Надеюсь, в их отношении примут меры.

— Интересно, где же их научили так «любить» природу?

ИСТОЧНИК KP.RU

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