2019-09-17T17:38:30+03:00
Общество

Китайский инструмент за миллион рублей: сибиряк продает старинный гуцинь

Он утверждает, что готов доставить его в любой город в России
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряк продает коллекционный китайский музыкальный инструмент почти за миллион рублей. Фото: Avito.ruСибиряк продает коллекционный китайский музыкальный инструмент почти за миллион рублей. Фото: Avito.ru
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Сибиряк продает на сайте Avito.ru китайский музыкальный инструмент гуцинь почти за миллион рублей. Как утверждает автор, данный инструмент — коллекционное изделие, изготовленное из древесины «пурпурной ели» столетней выдержки.

— Дата этой лесозаготовки приходится на 1910 год. Условия хранения — сухой склад. Вековое хранение в условиях свежего сухого воздуха естественным образом приводит к иссыханию волокон древесины сопряженному с отвердеванием смол. В результате резонирующие свойства меняются в самую восхитительную сторону, — пишет сибиряк в своем объявлении. — Верхняя и нижняя деки — пурпурная ель, полочка (мостик) для струн — эбеновое дерево, колки — кипарис, покрытие — лак на основе порошка из оленьего рога. Лады — срез жемчуга бива. Струны — натуральный шелк. Приобретен был данный экземпляр в Шанхае.

Автор объявления готов отправить инструмент в любой город России. Фото: Avito.ru

Автор объявления готов отправить инструмент в любой город России. Фото: Avito.ru

Также автор объявления уточнил, что может отправить покупателю студийную запись звучания инструмента и готов доставить гуцинь в любой город России. Но все же, владелец предпочел бы передать инструмент лично в руки человеку, желающему его приобрести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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