В Новосибирской области стали больше производить компьютеров и добывать угля

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-17T11:09:02+03:00

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Любопытную статистику обнародовало Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Эксперты проанализировали объем промышленного производства в регионе за первые восемь месяцев 2019 года, и пришли к весьма оптимистичным выводам.

Вот свежие данные: индекс промышленно производства по сравнению с прошлым годом вырос на 2,9% (при этом в целом по стране - на 2,6%), а объем отгруженных товаров собственного производства составил 439,9 миллиардов рублей (107,3% к аналогичному периоду 2018 года).

В лидерах оказались сырьевой и обрабатывающий секторы промышленности. К примеру, индекс производства в такой непростой сфере, как добыча угля, увеличился на 7,8%, а в «Добыче прочих полезных ископаемых» индекс производства за истекший период составил 159,1% по сравнению с прошлым годом.

Еще интересный момент: в Новосибирской области увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий: индекс производства к январю-августу 2018 года составил 114,1%. Кроме того, увеличились показатели в обработке древесины и производство изделий из дерева и пробки, причем сразу сразу 24,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU