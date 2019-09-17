В Новосибирске из торгового центра «Мега» эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-17T07:29:56+03:00

Очевидцы говорят, что тревога была учебная

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Днем во вторник, 17 октября, в торговом центре «Мега» прошла эвакуация посетителей и персонала. Охранники сразу же вывели новосибирцев на улицу: очевидцы говорят, что все прошло организованно, давки не было.

— Тревога была учебная, скоро уже начнут запускать людей, — позже сообщил подписчик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Скоро работа торгового центра продолжится в обычном режиме, и посетители смогут вернуться к своим делам. Очевидцы пишут в социальных сетях, что персонал уже начинают запускать в здание торгового центра.

Сибиряки по-разному отреагировали на учебную тревогу:

— Ну вот, у меня сын без шорт остался.

— Интересно долго это будет длиться? Шли покупки оплатить на кассу, и тут внезапно вывели.

— Чаще нужно проводить эвакуации и учебные тревоги в разных заведениях, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU