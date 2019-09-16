«Танцует он, а стыдно мне»: сибиряк устроил дискотеку в метро
Сибиряки уже несколько лет подряд замечают парня, танцующего в Новосибирском метрополитене. Он ходит по вагонам со своей музыкальной колонкой и сообщает, что готов станцевать, если кто-нибудь заплатит ему определенную сумму. Не так давно в паблике «Мода Новосибирского метро» снова появилось видео с этим молодым человеком.
— Я танцую за 50-100 рублей для пассажиров с деньгами, — такая надпись красуется на табличке у танцора.
Многие люди в вагоне с радостью аплодируют «местной знаменитости», дают ему деньги и снимают на телефон.
Однако такой нестандартный способ заработка приходится по вкусу далеко не всем. В комментариях под видео многие пользователи соцсетей утверждают, что парню давно пора остепениться и найти себе нормальную работу:
— Танцует он, а стыдно мне.
— Чем только люди не занимаются, лишь бы не работать.
— Летом его гораздо чаще в метро можно увидеть.
Сибиряк устроил дискотеку в вагоне метро.
ИСТОЧНИК KP.RU