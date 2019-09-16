2019-09-16T19:08:42+03:00
Общество

«Танцует он, а стыдно мне»: сибиряк устроил дискотеку в метро

Однако не всем пользователям соцсетей такое «искусство» пришлось по вкусу
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряк уже несколько лет танцует в вагонах метро за определенную плату. Фото: Кадр из видеоСибиряк уже несколько лет танцует в вагонах метро за определенную плату. Фото: Кадр из видео
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Сибиряки уже несколько лет подряд замечают парня, танцующего в Новосибирском метрополитене. Он ходит по вагонам со своей музыкальной колонкой и сообщает, что готов станцевать, если кто-нибудь заплатит ему определенную сумму. Не так давно в паблике «Мода Новосибирского метро» снова появилось видео с этим молодым человеком.

— Я танцую за 50-100 рублей для пассажиров с деньгами, — такая надпись красуется на табличке у танцора.

Многие люди в вагоне с радостью аплодируют «местной знаменитости», дают ему деньги и снимают на телефон.

Однако такой нестандартный способ заработка приходится по вкусу далеко не всем. В комментариях под видео многие пользователи соцсетей утверждают, что парню давно пора остепениться и найти себе нормальную работу:

— Танцует он, а стыдно мне.

— Чем только люди не занимаются, лишь бы не работать.

— Летом его гораздо чаще в метро можно увидеть.

Сибиряк устроил дискотеку в вагоне метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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