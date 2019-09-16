«Спасите Ленина»: Карен Мовсесян, лежащий возле Мавзолея, повеселил соцсети
Известный оперный певец, солист Новосибирского Государственного академического театра оперы и балета Карен Мовсесян активно ведет свои социальные сети. Не так давно артист опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, где он лежит около Мавзолея. Карен Мовсесян сообщил, что запускает новый челендж.
— Запускаю Ленин Челендж «Свободу Ленину», — написал певец в своем посте. — Цель акции: «Освободить Ленина!». Фотографируйтесь как я и выкладывайте фотки под такими же, как у меня хештегами.
В комментариях под постом многие подписчики оценили чувство юмора артиста, а некоторые даже уже успели повторить фотографию артиста, приняв участие в таком необычном челендже:
— Популярность этого поста явно растет.
— Вот некоторые ученики уже пошли за своим учителем и приняли участие в челендже.
— Не лежали бы вы так лучше, а то в ходе челенджа можно и почки застудить, — пишут люди в комментариях под постом.
ИСТОЧНИК KP.RU