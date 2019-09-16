2019-09-16T17:49:51+03:00
Общество

«Спасите Ленина»: Карен Мовсесян, лежащий возле Мавзолея, повеселил соцсети

Певец запустил в сети необычный челендж
Алена КУЛЕШОВА
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Карен Мовсесяен запустил в сети челендж, чтобы спасти Ленина. Фото: karenmovsesyanКарен Мовсесяен запустил в сети челендж, чтобы спасти Ленина. Фото: karenmovsesyan
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Известный оперный певец, солист Новосибирского Государственного академического театра оперы и балета Карен Мовсесян активно ведет свои социальные сети. Не так давно артист опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, где он лежит около Мавзолея. Карен Мовсесян сообщил, что запускает новый челендж.

— Запускаю Ленин Челендж «Свободу Ленину», — написал певец в своем посте. — Цель акции: «Освободить Ленина!». Фотографируйтесь как я и выкладывайте фотки под такими же, как у меня хештегами.

В комментариях под постом многие подписчики оценили чувство юмора артиста, а некоторые даже уже успели повторить фотографию артиста, приняв участие в таком необычном челендже:

— Популярность этого поста явно растет.

— Вот некоторые ученики уже пошли за своим учителем и приняли участие в челендже.

— Не лежали бы вы так лучше, а то в ходе челенджа можно и почки застудить, — пишут люди в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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