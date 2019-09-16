В Новосибирске ищут пропавшего мужчину в кожаной куртке и красной футболке

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-16T13:51:46+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 14 сентября

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего 38-летнего Ужанкова Андрея Валерьевича. Мужчина пропал 14 сентября в Ленинском районе, с этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 172-175 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы с проседью, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную кожаную куртку, красную футболку с синими рукавами, черные джинсы и черные кроссовки.

Поисковики также утверждают, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи и находиться в любом районе города.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Андрея Валерьевича, сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщите в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU