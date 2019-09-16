2019-09-16T12:27:51+03:00
Общество

Новосибирские предприятия посоветуют, как улучшить экономику области

Обсуждение данного вопроса пройдет на встрече в рамках форума «Технопром»
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске заседание рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Фото: пресс-служба СКБТ «Катализатор»В Новосибирске заседание рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Фото: пресс-служба СКБТ «Катализатор»
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В рамках проведения форума «Технопром» планируется провести заседание рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. На ней будут представлены как уже достигнутые результаты, так и новые проекты для включения в программу. На мероприятии также должен присутствовать заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

— Ее суть заключается в том, чтобы устранить преграды в развитии предприятий и перевести их на новое качество экономического роста, — сообщается на сайте Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Она ориентирована на опережающее развитие приоритетных сфер промышленности, а также обнаружение и развитие потенциала новых точек роста.

Подробнее о том, как реализуется эта программа, расскажет на встрече заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Семка. На мероприятии также выступят руководители предприятий СКТБ «Катализатор», АО «Экран-оптические системы», специализированной организации промышленного кластера «Цифровая энергетика». Они познакомят участников встречи с различными экономическими технологическими преимуществами проектов, которые должны будут стать частью данной программы.

Сотрудники «Экран — оптические системы» расскажут о том, как организовано промышленное производство на площадях полупроводниковых пластин с гетероструктурами на основе арсенида галлия и нитрида галлия. Они могут стать основой для изготовления транзисторов и микросхем сверхвысоких частот, а также приборов оптоэлектроники и фотоники. В скором времени установка должна начать свою работу.

Представители завода «Радио и микроэлектроника» планируют объединить ресурсы предприятий, чтобы наладить выпуск специального оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии. Подобные технологии помогут открыть новую промышленную машиностроительную отрасль в регионе.

В конструкторском бюро «Катализатор» рассмотрят возможность создания Национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов для нефтепереработки. Такая площадка поможет повысить эффективность нефтеперерабатывающих заводов в нашей стране.

Заседание состоится 18 сентября в 17:00 в рамках проведения Международного форума технологического развития «Технопром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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