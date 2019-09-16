2019-09-16T11:46:34+03:00
Общество

В Новосибирской области усилят меры господдержки торговли в сельской глубинке

Компенсация затрат на доставку продуктов и товаров увеличена до 500 тысяч рублей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Перед регионом стоит стратегическая задача — сделать жизнь на селе комфортнее.Перед регионом стоит стратегическая задача — сделать жизнь на селе комфортнее.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что перед регионом стоит стратегическая задача — сделать жизнь на селе комфортнее.

— Понимая социальную значимость процесса обеспечения населения качественными продуктами питания по приемлемым ценам, Новосибирская область ежегодно планирует в своем бюджете средства на поддержку организаций, ведущих торговлю в отдаленных и малых населенных пунктах. В основном это организации системы потребительской кооперации. Новосибирская область — один из немногих регионов России, где удалось сохранить разветвленную торговую сеть Облпотребсоюза. Очень важно, чтобы эта система сохранилась. Именно поэтому на 2019 год было принято решение увеличить сумму поддержки организаций, осуществляющих торговлю на сельских территориях, — напомнил Андрей Травников.

В этом году господдержка компаниям, которые осуществляют торговлю в глубинке, увеличена до 21 миллиона рублей. Благодаря этому, своевременно продуктами питания и товарами первой необходимости обеспечены жители 423 населенных пунктов, расположенных далее 11 км от райцентров.

Дополнительно в 2019 году в регионе за счет средств областного бюджета увеличена субсидия на компенсацию доставки продуктов до 500 тысяч рублей. А также сегодня региональным минпромторгом прорабатывается вопрос покупки автолавок. В рамках проекта «Автолавка в село» предполагается приобрести 9 машин на базе автомобиля ГАЗ.

Введение данного вида субсидии позволит создать условия для обеспечения товарами и продуктами жителей 333 населенных пунктов области, где нет стационарной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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