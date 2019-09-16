2019-09-16T11:39:37+03:00
Происшествия

Вернулся из командировки: сибиряка избили и украли у него почти 2 миллиона рублей

По данному факту уже возбуждено уголовное дело
Алена КУЛЕШОВА
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Неизвестные избили мужчину и украли у него почти два миллиона рублей. Фото: "Инцидент Новосибирск"Неизвестные избили мужчину и украли у него почти два миллиона рублей. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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В Новосибирске неизвестные избили мужчину и забрали у него сумку, в которой было почти 2 миллиона рублей. Нападение произошло 15 сентября около четырех часов утра по адресу Ясный берег, 9. Целью грабителей стал мужчина, который вернулся из командировки и шел домой. В сумке у пострадавшего была крупная сумма: 1 900 000 рублей.

— Нападающих было трое, они были в масках и в специальных перчатках, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск». — На место происшествия вызвали полицию и «Скорою помощь».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что подобное обращение действительно поступало и по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 161 УК РФ (Грабеж).

— По этому факту проводится проверка, все детали произошедшего уточняются, — рассказали в ГУ МВД по НСО. — Работают следователи и сотрудники полиции.

Неизвестные напали на мужчину и украли у него почти два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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