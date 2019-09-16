Вернулся из командировки: сибиряка избили и украли у него почти 2 миллиона рублей
В Новосибирске неизвестные избили мужчину и забрали у него сумку, в которой было почти 2 миллиона рублей. Нападение произошло 15 сентября около четырех часов утра по адресу Ясный берег, 9. Целью грабителей стал мужчина, который вернулся из командировки и шел домой. В сумке у пострадавшего была крупная сумма: 1 900 000 рублей.
— Нападающих было трое, они были в масках и в специальных перчатках, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск». — На место происшествия вызвали полицию и «Скорою помощь».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что подобное обращение действительно поступало и по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 161 УК РФ (Грабеж).
— По этому факту проводится проверка, все детали произошедшего уточняются, — рассказали в ГУ МВД по НСО. — Работают следователи и сотрудники полиции.
Неизвестные напали на мужчину и украли у него почти два миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU