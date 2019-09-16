2019-09-16T10:59:31+03:00
Общество

«Вода и красители»: в Новосибирской области вычислили производителей нелегального пива

Из-за поддельного алкоголя областной бюджет ежегодно недополучает не менее 400 миллионов рублей
Надежда ЯРКОВА
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Больше всего в области поддельных пивных напитков.Больше всего в области поддельных пивных напитков.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Согласно данным Центра разработки национальной алкогольной политики, в первом полугодии 2019 года в Новосибирской областина 8,3 % выросло число летальных исходов от отравлений алкоголем - с 4,8 человек до 5,2 человек на 100 тысяч жителей, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

— Федеральная служба Росалкогольрегулирования по СФО нашла суррогаты, производимые под видом пивных напитков. При их создании смешивается вода, ароматизаторы, красители, а также добавляется этиловый спирт, а не пиво, как требуется в законе. В список организаций, которые в 2017—2018 годах производили пивные напитки без данных о закупках или его производстве попали компании: «Вкусная Идея», «Шелтон», «Астра», «Феникс», «Дельмари», «Ольмека», «Ларедо», «Бизнестрейд», «Делин», «Высота», «Напитки Запада» и «Компания Крикс», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО.

Проведенные экспертизы показали, что напитки, произведенные ими, не соответствуют требованиям ГОСТа. Наиболее распространенные товарные марки этих организаций «Блейзер», «Мартини Рэй» и «Кегля».

— Однако, ни в сообщении Минпромторга, ни в информации Росалкогольрегулирования нет данных о размере ущерба, причиненного бюджету Новосибирской области от незаконной работы этих организаций, — отметили в ведомстве.

Между тем ранее в серии публикаций о теневом обороте алкоголя «Новая Сибирь» выяснила, что областной бюджет из-за суррогатов ежегодно недополучает не менее 400 миллионов рублей. Потери такого масштаба не могут пройти мимо региональных властей и правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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