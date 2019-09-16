Жуткое ДТП на Чуйском тракте: трое погибли, двое детей — в больнице
Авария, в которой погибли трое взрослых людей, произошла в воскресенье, 15 сентября в Черепановском районе Новосибирской области.
— Страшное ДТП произошло в 6:15 вечера на 119-м километре трассы Р-256 «Новосибирск-Ташанта». 43-летний житель Алтайского края за рулем Mitsubishi Galant, ехал со стороны Новосибирска сторону Барнаула, и во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Opa, после чего с грузовым автомобилем Volvo, который и пытался обогнать, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В больницу попали двое детей из "Тойоты".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель Mitsubishi Galant и две его пассажирки-женщины 33-ех и 64-ех лет. Двое пассажиров автомобиля Toyota Opa — мальчики 2017 и 2013 годов рождения — госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.
По факту ДТП полиция сейчас проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины дорожной аварии.
Жуткое ДТП на Чуйском тракте.
ИСТОЧНИК KP.RU