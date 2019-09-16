Жуткое ДТП на Чуйском тракте: трое погибли, двое детей — в больнице

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-16T08:49:25+03:00

В аварии погибли водитель и две пассажирки "Галанта". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На трассе под Новосибирском столкнулись две машины и грузовик - погибли люди

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Авария, в которой погибли трое взрослых людей, произошла в воскресенье, 15 сентября в Черепановском районе Новосибирской области.

— Страшное ДТП произошло в 6:15 вечера на 119-м километре трассы Р-256 «Новосибирск-Ташанта». 43-летний житель Алтайского края за рулем Mitsubishi Galant, ехал со стороны Новосибирска сторону Барнаула, и во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Opa, после чего с грузовым автомобилем Volvo, который и пытался обогнать, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В больницу попали двое детей из "Тойоты".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель Mitsubishi Galant и две его пассажирки-женщины 33-ех и 64-ех лет. Двое пассажиров автомобиля Toyota Opa — мальчики 2017 и 2013 годов рождения — госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.

По факту ДТП полиция сейчас проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины дорожной аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732255" frameborder="0"></iframe> Жуткое ДТП на Чуйском тракте.

ИСТОЧНИК KP.RU