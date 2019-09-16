2019-09-16T08:04:30+03:00
Общество

«На внедорожник накопил, а на плитку — нет»: новосибирец попался на краже тротуара

Недаром говорят, что наглость — второе счастье
Надежда ЯРКОВА
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Комментарии: comments1
Мужчина складывал плитку с тротуара в центре города к себе в машину. Стоп-кадр с видео.Мужчина складывал плитку с тротуара в центре города к себе в машину. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Инцидент произошел в Центральном районе Новосибирска. Там неизвестный мужчина складывал плитку с тротуара к себе в машину.

— На пересечении улиц Татарской и Писарева мужчина решил, что уложенная на тротуаре плитка ему, видимо, нужнее и, как ни в чем не бывало, он просто начал ее складывать в свой внедорожник Land Rover Range Rover. Город себе еще выложит, а по территории усадьбы, наверное, ходить по грязи не слишком удобно, — заметил приславший видео в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчица.

По словам девушки, она не успела заснять сам факт отковыривания плитки.

— Мужик просто снимал плитку на пересечении Писарева и Татарской и складывал в багажник. Видимо так на машину и наковырял, — предположила подписчица.

Пользователей соцсетей эта ситуация рассмешила. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— На «Рендж Ровер» накопил, а на плитку не хватило.

— А вы думали, как он на машину заработал.

— Народ не ворует, он восстанавливает убытки, причиненные ему государством!

— Может это подрядчик, которому не заплатили, — гадают некоторые.

— А что, так можно было? — вопрошают другие.

Новосибирец попался на краже тротуара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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