«На внедорожник накопил, а на плитку — нет»: новосибирец попался на краже тротуара
Инцидент произошел в Центральном районе Новосибирска. Там неизвестный мужчина складывал плитку с тротуара к себе в машину.
— На пересечении улиц Татарской и Писарева мужчина решил, что уложенная на тротуаре плитка ему, видимо, нужнее и, как ни в чем не бывало, он просто начал ее складывать в свой внедорожник Land Rover Range Rover. Город себе еще выложит, а по территории усадьбы, наверное, ходить по грязи не слишком удобно, — заметил приславший видео в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчица.
По словам девушки, она не успела заснять сам факт отковыривания плитки.
— Мужик просто снимал плитку на пересечении Писарева и Татарской и складывал в багажник. Видимо так на машину и наковырял, — предположила подписчица.
Пользователей соцсетей эта ситуация рассмешила. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— На «Рендж Ровер» накопил, а на плитку не хватило.
— А вы думали, как он на машину заработал.
— Народ не ворует, он восстанавливает убытки, причиненные ему государством!
— Может это подрядчик, которому не заплатили, — гадают некоторые.
— А что, так можно было? — вопрошают другие.
Новосибирец попался на краже тротуара.
ИСТОЧНИК KP.RU