Видимость 150 метров: плотный туман задержал десятки авиарейсов в Толмачево

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-16T07:10:41+03:00

Также из-за тумана самолеты не смогли прилететь в Новосибирск

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В понедельник, 16 сентября, из-за тумана произошла задержка нескольких авиарейсов из новосибирского Толмачево, а также в Новосибирск.

— С 20:10 15 сентября до 4:30 утра 16 сентября на территории аэродрома Толмачево и в зоне подхода наблюдался туман. Минимальная видимость составляла 150 метров. Задерживается прилет трех рейсов из Москвы, одного из Ростова-на-Дону, из Сочи, Санкт-Петербурга и Антальи. Также задерживаются вылеты трех рейсов из Новосибирска в Москву, один в Ростов-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербург и Анталью, — говорится в сообщении новосибирского аэропорта Толмачево.- Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов.

Кроме этого, на запасном аэродроме в Новосибирске находятся рейсы «Анталья — Кемерово», «Москва — Новокузнецк», «Москва — Томск» и рейсы «Москва — Новокузнецк» и «Симферополь — Томск».

— Отправка этих рейсов будет осуществляться по мере улучшения метеорологической обстановки, — отметили в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU