«Сделала этот пасмурный день!»: сибирячка рассмешила соцсети своим танцем в дождевике

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-16T06:31:15+03:00

Девушка устроила забавные танцы под дождем. Стоп-кадр с видео: instagram.com/ooks_oks.

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске местная жительница с отличным чувством юмора продемонстрировала свои танцевальные возможности, показав смешной танец во время вчерашнего ливня.

— Когда нашла дождь, — так подписала своей видел на странице в «Инстаграме» Оксана Шавнева.

Девушка одела ярко-желтый дождевик и резиновые сапожки и принялась исполнять свои нехитрые, но весьма забавные движения под трек Александра Гудкова — Дождь. Своим нехитрым танцем она заметно подняла настроение новосибирцам. Вот что они пишут в комментариях:

— Ты сделала этот пасмурный день веселым!

— О, да это же древний танец богу Солнца!

— Приезжай ко мне танцевать, чтоб и у меня прошел. А еще надо придумать танец от пробок.

— Это все левый берег, — отмечает один из пользователей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732231" frameborder="0"></iframe> Сибирячка рассмешила соцсети своим танцем в дождевике.

ИСТОЧНИК KP.RU