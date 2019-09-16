«Сделала этот пасмурный день!»: сибирячка рассмешила соцсети своим танцем в дождевике
В Новосибирске местная жительница с отличным чувством юмора продемонстрировала свои танцевальные возможности, показав смешной танец во время вчерашнего ливня.
— Когда нашла дождь, — так подписала своей видел на странице в «Инстаграме» Оксана Шавнева.
Девушка одела ярко-желтый дождевик и резиновые сапожки и принялась исполнять свои нехитрые, но весьма забавные движения под трек Александра Гудкова — Дождь. Своим нехитрым танцем она заметно подняла настроение новосибирцам. Вот что они пишут в комментариях:
— Ты сделала этот пасмурный день веселым!
— О, да это же древний танец богу Солнца!
— Приезжай ко мне танцевать, чтоб и у меня прошел. А еще надо придумать танец от пробок.
— Это все левый берег, — отмечает один из пользователей.
Сибирячка рассмешила соцсети своим танцем в дождевике.
ИСТОЧНИК KP.RU