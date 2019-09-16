2019-09-16T05:54:47+03:00
Общество

Частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Новосибирск

Ковчег с мощами пробудет в городе до 25 сентября
Владимир ПТАШНИК
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Мощи святого пробудут в Новосибирске до 25 сентября. Фото: nskmi.ru.Мощи святого пробудут в Новосибирске до 25 сентября. Фото: nskmi.ru.
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Жители Новосибирска могут прийти в собор, где сейчас находятся мощи святого.

— В минувшие выходные, 15 сентября в Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске доставили частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Прибытие святыни отметили литургией, которую возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, — сообщает Новосибирская митрополия.

Святыня пробудет в Новосибирске до 25-го сентября. Сейчас она находится на территории Вознесенского кафедрального собора. Любой желающий может придти туда в промежуток между семи часов утра и девятью часами вечера и помолиться ковчегу с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Справка: Христианский святой, почитается в лике святителей как чудотворец. Память в Православной церкви -25 декабря, в Католической церкви — 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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