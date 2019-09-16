2019-09-16T05:37:28+03:00
Общество

Где жить хорошо: Новосибирск вошел в топ-100 лучших городов мира для студентов

Всего в список попали четыре российских города
Владимир ПТАШНИК
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Новосибирск занял 92-е место в рейтинге студенческих городов. Фото: Алексеев Вадим.Новосибирск занял 92-е место в рейтинге студенческих городов. Фото: Алексеев Вадим.
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Сайт topuniversities.com опубликовал рейтинг лучших студенческих городов мира. В него вошли всего четыре российских города: Новосибирск, Томск, Санкт-Петербург и Москва. Рейтинг показывает насколько город подходит для иностранных студентов и учитывает различные факторы: безопасность города, доступность жизни в нем, экологическую обстановку, возможность трудоустройства, рейтинг университетов, находящихся в городе, а также отзывы самих студентов.

По итогам, Новосибирск занял 92-е место в рейтинге, поднявшись на четыре строчки, по сравнению с прошлым годом. Мы обогнали столицу Литвы Вильнюс, и дышим в спину Анкаре. Томск занял 73-ю строчку рейтинга, Санкт-Петербург 66-ю, а Москва 34-ую.

Составители рейтинга отмечают доступность жизни в Новосибирске, возможность обучения на английском языке, а также качественное обучение в НГУ и НГТУ — эти два ВУЗа есть в рейтинге лучших университетов мира.

— С относительно низкой ценой проживания и невысокой ценой обучения, Новосибирск входит в топ-10 самых доступных городов, которые вошли в рейтинг 2019-го года, — пишут авторы топа.

В тройку лучших городов для студентов вошли Лондон, Токио и Мельбурн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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