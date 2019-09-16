«Когда дома отключили воду»: полуголый новосибирец бегал по фонтану в парке

СЕГОДНЯ 04:59 2019-09-16T04:59:32+03:00

Полуголый мужчина полез фонтан в Центральном парке. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Из одежды на мужчине было только нижнее белье

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске на недавно открывшемся фонтане в Центральном парке уже произошел смешной казус. Нетрезвый мужчина устроил танцы «голышом» посреди струй воды.

— Когда дома отключили воду, а в центре есть фонтан, — подписал приславший видео в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.

Пользователи соцсетей, конечно, осудили поступок мужчины. Но по всей видимости, он был нетрезв, так что это было даже предсказуемо. Вот что пишут пользователи соцсетей в комментариях:

— Это что за персонаж палаты 6?

— Сегодня толи звезды так встали — обострение массовое. Сегодня погулять сходили, как-будто клинику для душевно больных посетили.

— Так проще было тогда под сегодняшним ливнем помыться.

— Не достойны мы фонтанов с парками, не доросли до культуры. Нам свиней пасти сподручней.

— Когда то же это должно было случиться, — замечает один из комментаторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732224" frameborder="0"></iframe> Полуголый новосибирец бегал по фонтану в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU