«Когда дома отключили воду»: полуголый новосибирец бегал по фонтану в парке
В Новосибирске на недавно открывшемся фонтане в Центральном парке уже произошел смешной казус. Нетрезвый мужчина устроил танцы «голышом» посреди струй воды.
— Когда дома отключили воду, а в центре есть фонтан, — подписал приславший видео в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.
Пользователи соцсетей, конечно, осудили поступок мужчины. Но по всей видимости, он был нетрезв, так что это было даже предсказуемо. Вот что пишут пользователи соцсетей в комментариях:
— Это что за персонаж палаты 6?
— Сегодня толи звезды так встали — обострение массовое. Сегодня погулять сходили, как-будто клинику для душевно больных посетили.
— Так проще было тогда под сегодняшним ливнем помыться.
— Не достойны мы фонтанов с парками, не доросли до культуры. Нам свиней пасти сподручней.
— Когда то же это должно было случиться, — замечает один из комментаторов.
Полуголый новосибирец бегал по фонтану в парке.
ИСТОЧНИК KP.RU