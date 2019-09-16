«Пассажирку зажало в салоне»: «Жигули» не поделили перекресток с «Тойотой»

СЕГОДНЯ 03:18 2019-09-16T03:19:33+03:00

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Серьезная авария произошла вечером в воскресенье, 15 сентября на границе Ленинского и Кировского районов Новосибирска.

— ВАЗ-2107 ехал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Троллейной и, поворачивая налево, на улицу Станиславского в направлении улицы Титова, не пропустил Toyota Crown, ехавшую со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. От удара «Тойота» и ВАЗ получили серьезные повреждения передних частей. У «Жигулей» также повело кузов и вмяло правые передние дверь и колесо, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, пассажирку «ВАЗа» зажало в машине и ее пришлось извлекать прибывшим на место происшествия спасателям. С рассечением лба она была доставлена в больницу.

Машины получили серьезные повреждения после ДТП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU