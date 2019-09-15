«На лбу бы ему нарисовать»: вандалы сделали надпись на часовне в Новосибирске
Вандалы разрисовали часовню на площади Ленина: вооружившись баллончиком с зеленой краской, они сделали непонятную надпись на часовне Николая Чудотворца. Получившийся рисунок закрыл молитвы, которые были написаны на задней части здания.
— Не, ну это уже перебор, — пишут очевидцы в инстаграм-аккаунте группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Фотография с места случившегося уже набирает просмотры и комментарии в социальных сетях. Сибиряков возмутило такое отношение неизвестных к часовне, ставшей одной из главных достопримечательностей Новосибирска.:
— На лбу бы этим художникам нарисовать не смывающейся краской!
— Вы что творите народ? Совсем тронулись умом. Это полнейшее неуважение к нашему народу и религии! Как их вообще воспитывали? В полном недоумении.
— Руки оторвать или хотя бы зеленкой облить!
— Если присмотреться, то все эти «художества» рукой одного человека написаны. Цель должна быть поймать и под суд отдать! - пишут комментаторы.
Вот только кто именно сделал надпись, установить пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU