«На лбу бы ему нарисовать»: вандалы сделали надпись на часовне в Новосибирске

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-15T17:00:05+03:00

У кого рука поднялась раскрасить часовню неизвестно. Фото: Instagram instact54

Поймать нарушителей еще не удалось

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Вандалы разрисовали часовню на площади Ленина: вооружившись баллончиком с зеленой краской, они сделали непонятную надпись на часовне Николая Чудотворца. Получившийся рисунок закрыл молитвы, которые были написаны на задней части здания.

— Не, ну это уже перебор, — пишут очевидцы в инстаграм-аккаунте группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Фотография с места случившегося уже набирает просмотры и комментарии в социальных сетях. Сибиряков возмутило такое отношение неизвестных к часовне, ставшей одной из главных достопримечательностей Новосибирска.:

— На лбу бы этим художникам нарисовать не смывающейся краской!

— Вы что творите народ? Совсем тронулись умом. Это полнейшее неуважение к нашему народу и религии! Как их вообще воспитывали? В полном недоумении.

— Руки оторвать или хотя бы зеленкой облить!

— Если присмотреться, то все эти «художества» рукой одного человека написаны. Цель должна быть поймать и под суд отдать! - пишут комментаторы.

Вот только кто именно сделал надпись, установить пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU