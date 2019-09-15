Набросились на одного: болельщики устроили драку с хоккеистом во время матча
Драку с игроком устроили новосибирские болельщики на одном из хоккейных матчей. Потасовка случилась в Кировском районе на ЛДС «Фламинго»: там на льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс-2».
— Во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Фанаты накинулись на игрока с кулаками и били его ногами. Мужчина защищался как мог. В драку вмешались судьи и растащили потасовку. Сибиряки стали осуждать поведение зрителей во время матча:
— Что за некультурные люди на трибунах сидят?
— Вдвоем на одного не по-спортивному.
— Бумеранг имеет место быть в жизни ,все вернется, кто лежачего бьет. Все вернется, - пишут комментаторы.
Драка на хоккее.
ИСТОЧНИК KP.RU