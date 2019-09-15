Набросились на одного: болельщики устроили драку с хоккеистом во время матча

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-15T17:04:08+03:00

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Драку с игроком устроили новосибирские болельщики на одном из хоккейных матчей. Потасовка случилась в Кировском районе на ЛДС «Фламинго»: там на льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс-2».

— Во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Фанаты накинулись на игрока с кулаками и били его ногами. Мужчина защищался как мог. В драку вмешались судьи и растащили потасовку. Сибиряки стали осуждать поведение зрителей во время матча:

— Что за некультурные люди на трибунах сидят?

— Вдвоем на одного не по-спортивному.

— Бумеранг имеет место быть в жизни ,все вернется, кто лежачего бьет. Все вернется, - пишут комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732179" frameborder="0"></iframe> Драка на хоккее.

ИСТОЧНИК KP.RU