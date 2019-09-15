2019-09-15T13:44:05+03:00
Общество

Цирк-шапито, от которого отказалась «Мега», откроется у «Сибирского молла»

Информация об этом появилась в социальных сетях
Анна ПАШАГИНА
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Билеты на премьер уже почти распроданы. Фото: Степан УспешныйБилеты на премьер уже почти распроданы. Фото: Степан Успешный
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Цирк-шапито «Золотой дракон» съехал с парковки возле торгового центра «Мега», но представления в Новосибирске все-таки состоятся. Свои шатры артисты разбили возле другого торгового центра - «Сибирского молла».

— Новая площадка! «Золотой дракон» с огромной радостью приглашает вас на новую площадку у торгово-развлекательного центра «Сибирский молл», — пишут администраторы в социальных сетях.

Напомним, конце августа на передвижной цирк «Золотой дракон» обрушилась критика от зоозащитников. По мнению активистов, животные содержаться там в неподобающих условиях. Администраторы «Меги» услышали пожелания и решили отказаться от цирка-шапито возле своего торгового центра.

Сын руководителя цирка «Золотой дракон» Дмитрий Ким расстроился такой негостеприимной встрече в родном городе:

— Большая просьба у меня к землякам, каждый имеет право на жизненную позицию, составляйте свое мнение на увиденное вами, а не то, что говорят и пишут другие. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, - пишет в соцсетях Дмитрий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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