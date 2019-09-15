2019-09-15T12:51:31+03:00
Общество

«Схожу с ума от страха»: Лена Ленина поддержала больную Анастасию Заворотнюк

Писательница надеется, что актриса сможет побороть болезнь
Анна ПАШАГИНА
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Анастасия оставила отпечаток ладошки на паркинге в коттедже Лены Лениной. Фото: Instagram lenaleninaofficialАнастасия оставила отпечаток ладошки на паркинге в коттедже Лены Лениной. Фото: Instagram lenaleninaofficial
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Светская львица Лена Ленина опубликовала пост в Инстаграм в поддержку Анастасии Заворотнюк. Писательница поделилась, что переживает за артистку и надеется, что она справится с болезнью.

— Схожу с ума от страха, начитавшись истерящих СМИ. Не могу думать ни о чем другом. Перебираю наши с ней фотографии, — пишет Лена Ленина на своей странице в соцсети. — Сегодня в жутких волнениях за Настю, мне страшно. Умоляю, только живи! СМИ сходят с ума, но официального подтверждения их страшной информации не было. Мечтаю о том, что все окажется чудовищным сном. Пусть случится чудо.

ПодписчикиЛены Лениной тоже поделились своими переживаниями по поводу болезни актрисы:

— Настя, дай бог тебе сил, чтобы побороть эту страшную болезнь! Леночка, а ты молодец, что рассказываешь о Насте, а то в интернете пишут кому что вздумается.

— Как это все страшно. Не хочется верить! Неужели нельзя связаться с кем-либо из семьи и узнать правду? Может, кто-то раздувает утку!

— Дай бог ей здоровья на долгие годы ,и чтоб болезнь отступила, - сочувствуют комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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