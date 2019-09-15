Не лужа, а озеро: вход к детскому садику затопило
Жители города Обь возмущены затопленным входом в детский сад. Фотографии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что перед входом в детский садик огромная лужа. Как обойти луж неизвестно. Место затопление огорожено ленточкой.
— Вход затоплен. Обойти вокруг не проблема, но неделю уже бежит горячая вода. Все что сделано-натянули ленту, — пишут очевидцы в группе «Город Обь онлайн».
Сибиряки не понимают, куда смотрят городские службы и почему не устраняют проблему. На фотографии видно, что лента охватывает не всю затопленную территорию перед входом:
— А у нас вообще кто-то работает? Жалко родителей, кто туда водит своих деток.
— А как заходить в садик? Перепрыгивать вместе с детьми? Ужас!
— Почему-то вообще не удивлен. Всем лень. А ленточка верх помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU