Не лужа, а озеро: вход к детскому садику затопило

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-15T11:10:18+03:00

Местным жителям приходится обходить садик, чтобы в него попасть. Фото: «Город Обь онлайн»

Сибиряки жалуются, что подойти к нему невозможно

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Жители города Обь возмущены затопленным входом в детский сад. Фотографии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что перед входом в детский садик огромная лужа. Как обойти луж неизвестно. Место затопление огорожено ленточкой.

— Вход затоплен. Обойти вокруг не проблема, но неделю уже бежит горячая вода. Все что сделано-натянули ленту, — пишут очевидцы в группе «Город Обь онлайн».

Сибиряки не понимают, куда смотрят городские службы и почему не устраняют проблему. На фотографии видно, что лента охватывает не всю затопленную территорию перед входом:

— А у нас вообще кто-то работает? Жалко родителей, кто туда водит своих деток.

— А как заходить в садик? Перепрыгивать вместе с детьми? Ужас!

— Почему-то вообще не удивлен. Всем лень. А ленточка верх помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU