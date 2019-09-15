2019-09-15T09:58:01+03:00
Общество

«Он чье-то место занял»: жигули сгорели в одном из Новосибирских дворов

Причины возгорания остаются неизвестными
Анна ПАШАГИНА
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Почему машина загорелась неизвестно. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»Почему машина загорелась неизвестно. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Несколько дней назад, в Калининском районе, вспыхнул автомобиль. ЧП произошло во дворе дома по адресу улица Олеко Дуднича 15. Кто-то из жителей дома успел отогнать свою машину, но и оставшиеся рядом автомобили не пострадали.

— Хозяин жигулей считает, что автомобиль подожгли специально, а сосед автослесарь думает, что виной всему имеющиеся переделки под капотом, — пишет автор поста в паблике Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, хозяин жигулей приобрел их совсем недавно — в эту пятницу. Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить горящий автомобиль.

Сибиряки тоже решили высказать свое мнение, о том, почему жигули могли загореться, как спичка:

— Он чье то место занял. Пусть присмотрится, кто постоянно на место сгоревшей машины ставить тачку.

— Все от занижения. Думаю, единственная причина.

— Все потому что пятница 13-е было в день покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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