«Сирены не слышала?»: женщина и ребенок пострадали в аварии с пожарной машиной
Серьезное ДТП произошло днем в воскресенье, 15 сентября, в Калининском районе. Пожарный «КамАЗ» столкнулся с машиной Skoda.
— Пожарная машина ехала с включенной сиреной по улице Богдана Хмельницкого со стороны улице Тайгинской в сторону улицы Объединения, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков. — Skoda пересекала улицу Богдана Хмельницкого.
За рулем легкового автомобиля сидела 44-летняя женщина. Сзади находился ее 15-летний сын. Маму с ребенком доставили в больницу: насколько серьезные они получили травмы, пока неясно.
В социальных сетях сибиряки высказали свои предположения, почему произошло столкновение машин:
— Иномарка просто вылетела под машину!
— Как можно было не заметить пожарных?
— Сирену что-ли не слышала? - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU