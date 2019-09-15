«Сирены не слышала?»: женщина и ребенок пострадали в аварии с пожарной машиной

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-15T09:25:57+03:00

Пожарный камаз врезался в легковушку. Фото: ГИБДД по городу Новосибирску

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Серьезное ДТП произошло днем в воскресенье, 15 сентября, в Калининском районе. Пожарный «КамАЗ» столкнулся с машиной Skoda.

— Пожарная машина ехала с включенной сиреной по улице Богдана Хмельницкого со стороны улице Тайгинской в сторону улицы Объединения, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков. — Skoda пересекала улицу Богдана Хмельницкого.

За рулем легкового автомобиля сидела 44-летняя женщина. Сзади находился ее 15-летний сын. Маму с ребенком доставили в больницу: насколько серьезные они получили травмы, пока неясно.

В социальных сетях сибиряки высказали свои предположения, почему произошло столкновение машин:

— Иномарка просто вылетела под машину!

— Как можно было не заметить пожарных?

— Сирену что-ли не слышала? - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU