2019-09-15T09:19:38+03:00
Происшествия

Может, на свидание шел: воришка пытался ограбить магазин косметики

Парень хотел украсть туалетную воду, но его поймали
Анна ПАШАГИНА
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Попытка сибиряка украсть духи провалилась.Попытка сибиряка украсть духи провалилась.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Курьезный случай произошел в Мошковксом районе: там молодой человек пытался ограбить магазин косметики. Парень пытался украсить флакон мужской туалетной воды стоимостью 1600 рублей. Но его странное поведение заметили продавцы.

— Работники магазина попытались самостоятельно задержать злоумышленника, однако ему удалось скрыться, и они обратились в полицию. В течение нескольких минут подозреваемый был задержан, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Горе—воришкой оказался 20-летний парень. Он проживал в одном из рабочих поселков Мошковского района. В ходе обыска флакон туалетной воды у сибиряка нашли и изъяли.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Правоохранители решают, какую меру пресечения выбрать для грабителя-неудачника и проверяют, был ли он фигурантом в подобных делах раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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