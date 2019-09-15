«У новой камеры тормозили»: в Советском районе столкнулись 5 автомобилей

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-15T08:43:27+03:00

Как сообщают очевидцы, пострадавших нет

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Утром в воскресенье, 15 сентября, на Бердском шоссе произошла массовая авария. Ее участниками стали 5 автомобилей: седаны Honda Torneo, Ford Focus, Toyota Corolla, хэтчбек Toyota Vitz и универсал Toyota Fielder. Все произошло возле остановки «Клиника Мешалкина», когда машины ехали в сторону Первомайского района.

— Больше всего досталось Toyota Corolla: у нее разбита передняя часть и загнуто заднее правое колесо. У Honda Torneo разбита передняя часть и «ушло» переднее правое колесо, — пишут очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сибиряки предполагают, что причиной ДТП новая камера, которую недавно установили в этом районе:

— На новой камере оттормаживались, вот и столкнулись.

— Люди камеры пугаются и начинают вести себя неадекватно.

— Для кого-то это оказалось неожиданностью: тормозил и собрал компанию таких же торопыг, — считают комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU