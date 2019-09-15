«Как всегда пушка»: сибирячка показала «баскетбольный» тверк
Новосибирская танцовщица Екатерина Малышкина порадовала своих подписчиков новым видео. Катя регулярно выкладывает танцевальные ролики, а на этот раз выбрала необычное место для съемки - баскетбольную площадку.
— Веду набор в свои группы, — пишет Екатерина под видео.
Несмотря на пасмурную и прохладную погоду в сентябре, от коротких шортиков девушка не отказала. Правда, надела не топ, а укороченную толстовку.
Видео девушка выложила в социальные сети несколько дней назад, но оно уже набирает популярность. Ролик уже собрал более тысячи просмотров и множество комментариев в соцсетях.
Кстати, подписчики Екатерины оценили танец молодой сибирячки и не скупятся на комплименты в ее адрес:
— Как всегда пушка!
— Детка, ты огонь!
— Горячее видео! Продолжай в том же духе, - восхищаются они.
Сибирячка потверкала на баскетбольной площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU