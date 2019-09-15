«Как всегда пушка»: сибирячка показала «баскетбольный» тверк

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-15T08:50:34+03:00

Девушка станцевала на баскетбольной площадке. Фото: скриншот из видео

Изменить размер текста: A A

Новосибирская танцовщица Екатерина Малышкина порадовала своих подписчиков новым видео. Катя регулярно выкладывает танцевальные ролики, а на этот раз выбрала необычное место для съемки - баскетбольную площадку.

— Веду набор в свои группы, — пишет Екатерина под видео.

Несмотря на пасмурную и прохладную погоду в сентябре, от коротких шортиков девушка не отказала. Правда, надела не топ, а укороченную толстовку.

Видео девушка выложила в социальные сети несколько дней назад, но оно уже набирает популярность. Ролик уже собрал более тысячи просмотров и множество комментариев в соцсетях.

Кстати, подписчики Екатерины оценили танец молодой сибирячки и не скупятся на комплименты в ее адрес:

— Как всегда пушка!

— Детка, ты огонь!

— Горячее видео! Продолжай в том же духе, - восхищаются они.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732129" frameborder="0"></iframe> Сибирячка потверкала на баскетбольной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU