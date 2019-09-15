«Почему Бузова одевается как ты?»: сибиряк сравнил себя и певицу в одинаковом костюме
Новосибирский ведущий Леонид Шумов устроил шуточное голосование на своей странице в «Инстаграме». Мужчина купил себе спортивный костюм от известного бренда, в котором щеголяет Ольга Бузова. И решил узнать, кому он больше подходит: ему или певице.
— На ком круче смотрится: на Ольге Бузовой или на мне? — пишет Леонид у себя в социальных сетях.
Фотографии почти идентичны. Один и тот же костюм, поза. Правда, локации разные: Оля сфотографировалась в лифте на фоне стюардессы, а Леонид — на природе вместе с утками. Кстати, Ольга в социальных сетях увидела этот костюм во время VK Fest. И, как потом призналась, он ей понравился сразу.
Сибиряки оценили чувство юмора земляка и поддержали Леонида в этом «соревновании»:
— Почему Оля Бузова одевается как ты?
— Ничего себе! Ну Оля тебе вот вообще не конкурент!
— Танцуй под Бузову! - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU