«Почему Бузова одевается как ты?»: сибиряк сравнил себя и певицу в одинаковом костюме

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-15T07:50:27+03:00

А по вашему на ком костюм смотрится лучше? Фото: Instagram shumov1

Мужчина приобрел себе такой же наряд как у Ольги Бузовой

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Новосибирский ведущий Леонид Шумов устроил шуточное голосование на своей странице в «Инстаграме». Мужчина купил себе спортивный костюм от известного бренда, в котором щеголяет Ольга Бузова. И решил узнать, кому он больше подходит: ему или певице.

— На ком круче смотрится: на Ольге Бузовой или на мне? — пишет Леонид у себя в социальных сетях.

Фотографии почти идентичны. Один и тот же костюм, поза. Правда, локации разные: Оля сфотографировалась в лифте на фоне стюардессы, а Леонид — на природе вместе с утками. Кстати, Ольга в социальных сетях увидела этот костюм во время VK Fest. И, как потом призналась, он ей понравился сразу.

Сибиряки оценили чувство юмора земляка и поддержали Леонида в этом «соревновании»:

— Почему Оля Бузова одевается как ты?

— Ничего себе! Ну Оля тебе вот вообще не конкурент!

— Танцуй под Бузову! - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU