Соседи на тропе войны: сибиряки не могут поделить проезд и в отместку прокалывают шины

СЕГОДНЯ 06:41 2019-09-15T06:41:40+03:00

Причем страдают машины не только соседей, но и посторонних людей

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Жители по улице Дмитрия Донского № 43 перекрыли проезд мимо дворов. Из-за этого соседний дом вышел с ними на тропу войны.

— На въезде стоит знак «жилая зона». Сквозной проезд в жилой зоне запрещен, однако это никого не волнует. Так вот. Позавчера нам сломали вазон, который мы установили, тупо переехав его на машине, — пишет в группе «Ревизорро Новосибирск» жительница дома №43.

Вместо сломанного вазона новосибирцы заказали и поставили бетонные блоки. Это не остановило соседский дом, и они прокололи шины жителям дома №43.

— Мою машину поцарапали, в двух местах, но порядка шести автомобилям прокололи колеса. Пострадала машина вообще постороннего человека, который просто приехал в гости, — рассказывает женщина.

Мнения сибиряков разделились. Кто-то считает правильным перекрытие проезда, а некоторые уверены, что не нужно все грехи списывать на соседей:

— Кто-то привык до дома ехать по двору, вот и бесится.

— Правильно, что огородили двор, зато только свои, а неизвестно кто. И под окном двор, а не трасса.

— И теперь все грехи будете списывать на них? Видео есть что это они?

Соседский дом проколол колеса своим "противникам". Фото: «Ревизорро Новосибирск»

ИСТОЧНИК KP.RU