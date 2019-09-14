2019-09-14T21:37:55+03:00
Происшествия

Под Новосибирском столкнулись три авто: есть пострадавшие

Травмы получили водитель одной из иномарок и пассажир
Татьяна СОЛОВОВА
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В аварии пострадали два человека.В аварии пострадали два человека.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В субботу, 14 сентября, под Новосибирском в ДТП попали сразу три авто: Toyota Prius, Honda Civic и кроссовер Lexus RX столкнулись на 71 километре трассы Р-256 у станции Евсино.

- По предварительной версии, в седьмом часу вечера водительToyota Prius, который ехал со стороны Новосибирска в сторону Черепаново, - сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».- Lexus RX в это время ехал в противоположном направлении.

Один из водителей во время маневра выехал на встречную полосу, из-за чего и произошла авария. Увы, удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось.

- Были госпитализированы водитель и пассажир Lexus RX , - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД: они выясняют причины произошедшей аварии и кто стал ее виновником.

Авария в Евсино: столкнулись три авто.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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