«Сами себе проигрыш привезли»: «Сибирь» уступила «Витязю» в Подольске

14 Сент. 20:44 2019-09-14T20:44:51+03:00

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В субботу, 14 сентября, «Сибирь» встречалась на выезде с подольским «Витязем». Соперник у новосибирской команды был непростой: подмосковные противники за пять матчей проиграли лишь один матч в Екатеринбурге (игра с «Автомобилистом» закончилась со счетом 2:5).

И хоть в прошлом году «Сибири» удалось их одолеть, в этот году повторить успех не получилось. Если в основное время счет был 2:2 и новосибирские спортсмены могли рассчитывать на победу, то в серии буллитов была ну на их стороне. «Витязь» оказался сильнее, и в итоге матч закончился со счетом 3:2.

Болельщики от такого исхода матча не в восторге и не сдерживают эмоций в комментариях в соцсетях:

- Вот честно: сами себе проигрыш привезли. Плохая игра в обороне, сами шайбу отдавали сопернику, буллиты вообще отдельная тема, - пожалуй, это один из самих мягких комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU